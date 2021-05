Napoli Calcio - Andrea Agostinelli ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli ha un match point in casa. Mi sembra impossibile che il Verona gli rovini la festa ma comunque è una partita da giocare. Se il Milan dovesse vincere sarà in Champions perché se lo meriterà ma non credo che succederà. L'Atalanta che perde in casa ci credo poco".