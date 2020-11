Agostinelli: "Il Napoli farà una grande partita contro il Rijeka. Con questa Juve, la lotta scudetto è aperta"

Napoli - Durante "Il Sogno Nel Cuore" su Radio Crc è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore e opinionista Rai. "Si è fermata la ricerca dell'equilibrio da parte del Napoli - ha detto Agostinelli a Radio Crc - ho notato problemi di apprendimento da parte della squadra". Domani contro il Rijeka l'occasione per rialzare la resta. "Quella di domani non è assolutamente una gara da sottovalutare - ha detto Agostinelli a Radio Crc - nonostante le assenze dei croati, il Napoli dovrà tenere alta la guardia e non commettere gli stessi errori visti contro l'Az. Sono sicuro che gli azzurri si renderanno protagonisti di una grande prestazione". Dall'Europa League al campionato. "Per me il Napoli è in lotta per lo scudetto - ha dichiarato Agostinelli a Radio Crc - la squadra è competitiva e soprattutto la Juve si sta rendendo protagonista di passi indietro da permettere alle altre di ridurre il gap. Gattuso saprà rimettere il Napoli sui binari giusti. Confrontarsi negli spogliatoi è normale, succede a tutte le squadre".