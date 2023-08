Agostinelli: "Garcia intelligente, Ostigard mediano? Ci sono due scenari"

Notizie Calcio Napoli – L ‘ex calciatore di Lazio e Napoli, Andrea Agostinelli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Ostigard mediano? Ci sono due ragioni: la prima è che l’allenatore vuole far capire al club che c’è la mancanza di un giocatore a centrocampo mettendo un giocatore fuori posizione, la seconda è che invece sia un’intuizione del tecnico. Il norvegese può giocare li e fare anche bene, la squadra non ne trarrebbe geometrie ma ne guadagnerebbe in fase difensiva.

Cambiare ruolo ai giocatori succede, a volte ti va bene a volte va male. Garcia è arrivato in un momento particolare perché arriva in una squadra che ha vinto, ha anche iniziato bene il campionato. Che possa cambiare qualcosa nel tempo va bene ma l’importante e che il Napoli vinca, e se per vincere servisse cavalcare l’onda di Spalletti Garcia dimostrerebbe grande intelligenza a non stravolgere il gioco. Doppio centravanti? Bisogna stare attenti perché ora gli attaccanti vogliono essere soli davanti e scegliere loro i movimenti da fare, non è sempre facile affiancarsi ad un altro attaccante”.