Agostinelli: "Elmas ha sofferto l’inizio di stagione con Garcia? I numeri non sbagliano, se giochi poco è perchè crede meno in te"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Elmas ha sofferto l’inizio di stagione con Garcia? I numeri non sbagliano, se giochi poco è perchè crede meno in te: poi magari diventa il suo uomo, ma finora non lo è.

Ballottaggio Elmas-Lindstrom contro il Genoa? Lindstrom torna prima ed ha un vantaggio, è chiaro che la decisione sia legata a Garcia e al fatto di vederli assieme anche come condizione fisica. Allenarsi due giorni prima può fare la differenza, e poi potrebbe essere un fattore di novità.

Raspadori? Penso sempre ad una cosa, se voglio fare il 4-3-3 con Raspadori non sono dell’avviso: non è che ci giochi male, ma ci sono giocatori che possono fare meglio di lui”