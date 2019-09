Hysaj, l'agente: "Il mio obiettivo era portarlo via da Napoli, ci ho provato fino all'ultimo secondo! Ho fatto di tutto per venderlo, non volevo lasciarlo in azzurro"

Calciomercato Napoli - Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Elseid Hysaj, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CN24:

"Il mio obiettivo era portarlo via, ci ho provato dal primo minuto fino all'ultimo secondo di calciomercato. Poi purtroppo, per un motivo o per un altro, i presupposti giusti non si sono mai creati. Sono venute fuori dalle opportunità che però non si sono concretizzate. Sicuramente lasciarlo a Napoli non era il mio volere, non avrei mai messi due giocatori miei nello stesso ruolo. Certo, adesso punto e a capo: ha un contratto fino a giugno 2021, lo rispetterà e sarà a disposizione del mister".