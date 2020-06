AEK Atene, Carrera: "Maksimovic calciatore forte, poi con Koulibaly forma un'ottima coppia. Può giocare sia a tre che a quattro"

Calcio - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Carrera, allenatore dell’AEK Atene e doppio ex di Juventus e Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Maksimovic? Non ho visto la partita, ma credo che Maksimovic sia un giocatore forte e forma una buona coppia con Koulibaly. Può giocare sia a tre che a quattro, ha una buona tecnica e sa impostare l’azione. Più gioca e più matura e si intende sempre meglio con la squadra, ma vale per chiunque. Favorita per la vittoria della Coppa Italia? E’ aperto, sono due squadre che stanno bene sia di testa che di fisico”.