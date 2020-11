ADUSBEF, Sorrentino: "Abbiamo segnalato all'Antitrust la Juventus: ecco perché"

Ultimissime calcio Napoli - Nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto l'avvocato Giuseppe Sorrentino, Presidente del Comitato Scientifico di ADUSBEF:

"Abbiamo segnalato all'Antitrust la Juventus: tutto è collegato in modo indiretto anche la questione Juventus-Napoli. Più volte in modo ripetuto e ciclico è stato fatto espresso richiamo alla lealtà sportiva e di richiamarsi al giudice sportivo. Abbiamo fatto alcune ricerche di mercato dove la Juve pubblicizza il suo stemma con 38 scudetti, Quindi, la Juventus propina prodotti ai consumatori con 38 scudetti: qualora si travalica l'ordinamento sportivo, la connotazione dal punto di vista giuridico assume altri aspetti. Riteniamo che si tratti di pratica commerciale scorretta, possono falsare il comportamento dei consumatori. Viviamo in uno stato di diritto dove il diritto viene più subordinato, ci troviamo di fronte al paradosso che sono gli interessi delle parti che orientano il diritto. Qui, ognuno si fa le regole per conto proprio, alla Juventus quegli scudetti sono stati revocati".