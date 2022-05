Addio Ospina, l'agente chiude le porte ad ogni speranza di rinnovo: "Saremo liberi di scegliere"

Calciomercato - Il Napoli è sospeso tra il presente e il futuro, in chiave mercato pesano le dichiarazioni dell’agente di Ospina Lucas Jaramillo alla rivista colombiana «Semana»:

David Ospina

Ospina vicino all'addio

«Ci sono diverse conversazioni avviate, ma dobbiamo aspettare ancora un po’. Abbiamo un vantaggio molto grande, ovvero che saremo liberi, è un’opportunità, dovremo scegliere il meglio».

Parole che sembrano chiudere le porte ad ogni speranza di rinnovo per Ospina che finora non ha ricevuto offerte concrete dal club di De Laurentiis, come riporta il Corriere del Mezzogiorno.