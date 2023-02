Adani: "Su Lobotka è uscita una statistica clamorosa. Nessuno gioca meglio del Napoli, può arrivare in semifinale"

Lele Adani, ex giocatore e opinionista, ha parlato ai microfoni della Bobo Tv su Twitch: "Andando un po' nel dettaglio, il Napoli non dovrebbe temere il Francoforte. Il Napoli sa cosa deve fare ed è un gruppo che sa vivere tutte le partite che gli si presentano davanti. Il segnale che ha dato sullo 0-0 va valutato. Il Napoli resta protagonista anche quando l'altra squadra prova a metterlo sotto. Mentre il Francoforte premeva, il Napoli non era succube. Riusciva a resistere e a respingere senzamai limitarsi negli attacchi. Era protagonista anche quando doveva soffrire. Su Lobotka è uscita una statistica clamorosa in merito alle palle perse, tipo 2 palle perse ogni 200 minuti, ti fa capire che il Napoli ha sempre la palla. Nessuno gioca meglio del Napoli, ecco perché la vedo tra le prime 4 d'Europa".