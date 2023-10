Adani: "Stiamo commettendo tutti un grosso errore sul Napoli"

Notizie Calcio Napoli - “Se non ci togliamo il Napoli dell’anno scorso dalla testa non riusciremo mai a commentare lucidamente, ci faremo sempre condizionare. Se togliamo quello dalla testa, dobbiamo dire che il Napoli ha fatto una buona partita. Penso ad alcune statistiche, come il possesso palle uguale, o i potenziali goal procurati dove stanno lì col Napoli leggermente in vantaggio e tiri verso la porta uguale. Se non pensiamo al Napoli dello scorso anno, è un’ottima partita. Che poi non sia più il Real Madrid di prima anche è vero, ma hanno fatto una buona partita. Soprattutto se si pensa che Ostigard e Natan hanno dovuto affrontare avversari di quel tipo in attacco. Per mezz'ora il Napoli ha giocato meglio e la gara è stata sul filo decisa solo da una gicoata super nel finale. Il Napoli ha fatto non una buona partita, ma ottima", così Lele Adani alla Bobo Tv.