Adani sbugiarda Garcia: contro il Real Madrid non si è neanche accorto dell'uscita di Camavinga

Lele Adani, opinionista ed ex giocatore, ha sottolineato alla Bobo Tv un aspetto di Rudi Garcia a livello comunicativo con alcune dichiarazioni del tecnico francese a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Real Madrid:

"È brutto ricordare questa cosa, perché penalizza troppo Garcia. La voglio dire ma non la vorrei dire. Nel post partita di Sky dopo il Real Madrid, Capello presente in studio gli ha chiesto perché ha tolto Politano che poteva puntare Camavinga che era già ammonito, lui dice che Politano era già stanco alla fine del primo tempo, lo ha tolto per mettere Elmas fresco, in modo che potesse puntare Camavinga già ammonito. Però c'è un piccolo problema: Camavinga è stato sostituito al 64′, Elmas è entrato al 70".