Napoli - Lele Adani è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Maradona? Dal 25 novembre 2020 penso a Diego ogni giorno, mi manca ogni giorno ma lo trovo ovunque: nelle lotte di sistema, in una palla che rotola, nei bimbi che amano il calcio. Lui ha creduto nel calcio togliendo a se stesso. Non me ne frega niente delle opinioni altrui: ho imparato a sognare grazie a Diego e questi sogni non me li toglie nessuno”.