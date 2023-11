Adani pazzo di Raspadori: "C'è una cosa che bisogna sottolineare rispetto all'anno scorso"

Lele Adani, opinionista, è intervenuto nel corso dell'ultima puntata de La Domenica Sportiva su Rai 2, soffermandosi su una interessante considerazione su Giacomo Raspadori: "Non lo chiamerei attaccante in più! L'anno scorso era una riserva, mentre adesso è un titolare. Esce bene dall'area, rimane sempre nel vivo anche quando non ha palla, possiamo dire che dimostra un pensiero calcistico molto evoluto. Quando gioca da centravanti si apre, punta il terzino, lo salta sempre in dribbling e va poi a servire palle perfette ai compagni. Le sue giocate sono sia belle che utili, vanno spesso a premiare i suoi compagni".