Adani: "Napoli, la voglia di fare c'è ma manca qualcosa. Vi spiego"

Notizie Calcio Napoli – L’ex calciatore Lele Adani ha commentato Napoli-Milan nel corso della trasmissione “Domenica Sportiva”, in onda su Rai 2:

“Il ciclo di Pioli insegna che il Milan quando sembra battuto ha la capacità di aggredire le difficoltà e non subirle, le idee gli permettono di essere sempre competitivi. Dichiarazioni Calabria? Certe volte a caldo qualcosa esce ma deve essere preciso, non può rimanere a metà strada. Se ci sono cose da dire vanno dette. È vero che Maignan ha parato all’ultimi istante su Kvara ma un minuto prima la stava per vincere il Milan con Calabria. Il Napoli ha cambiato atteggiamento, oggi Rrahmani non ha fatto bene tant’è che è stato sostituito. Il Napoli non tradisce nella volontà e la voglia di fare, ha una squadra forte che non fa rimpiangere i titolari, è una squadra che ci prova ma che non è stabile. È una squadra che balla dietro e non crea così tanto, ma crede in quello che fa, piano piano stanno cercando di risalire la china”.