Adani: "Maradona il più grande di tutti! Messi? Spero vinca il Mondiale"

Lele Adani, ex-difensore ed attuale opinionista televisivo Rai, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Questi alcuni stralci.

Adani poeta: “Messi dona amore, dribbla anche i cammelli del deserto…”.

“Ha fatto di più: per preparare l’assist del 3-0, ha portato a spasso lungo tutta la fascia il più forte difensore dei Mondiali, Josko Gvardiol. Ha fatto una giocata di forza, non da Messi. In quel momento c’era Maradona in lui”.