Adani: "Il Napoli può vincere anche con Rudi Garcia, ma deve fare subito una cosa" | VIDEO

Ultime news SSC Napoli - Lele Adani ha parlato alla Bobo Tv del Napoli di Rudi Garcia, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Io penso che il Napoli possa vincere lo scudetto, eh. Non voglio dire che Rudi Garcia è sbagliato. Ma dobbiamo dire che il Napoli è diverso, da quello che si vede. Non solo uno stile diverso, ma sta portando a risultati diversi con giocatori che fanno prestazioni diverse. Io non posso ora non dire che il Napoli è cambiato. Una scelta di Rudi Garcia è diversa: quando toglie Kvara e mette Raspadori, non gioca Elmas. Che era il dodicesimo uomo di Spalletti, che legava bene il gioco. Spalletti disse: 'Elmas è il giocatore che fa sempre le cose giuste'. Lui mette Raspadori, là largo: Raspa però non è Kvara. Non c'è nessuno come Kvara, ok, ma allora bisogna allenare e condividere movimenti, tempi e scelte diversi con Kvara e con Raspadori. Luciano Spalletti ti spiega caratteristiche e combinazioni dove si esaltano i calciatori che fan venire fuori azioni, ecc. Tutto il suo tempo lo dà al lavoro da campo, Luciano. E allora io dico: hai preso Garcia? Rispetto il suo stile e gli do fiducia, ma bisogna allenarsi e crescere. Ma il Napoli deve avere uno stile: se rimani a metà strada, poi fai fatica. A campo aperto. Inizio a vedere calciatori che si lamentano di come ricevono la palla, lo stile e l'identità quindi va trovata, anche per la miglior squadra. Perché se tu cambi, di colpo il meccanismo cambia".

Ecco il video: