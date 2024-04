Adani: "Il Napoli ha perso Osimhen ad inizio stagione con scelte sbagliate: vi spiego"

Lele Adani ha parlato di Osimhen e del Napoli a La Domenica Sportiva, in onda su Rai 2:

"Perdere Osimhen? L'Italia e il Napoli lo perderà, se arrivano offerte di un certo tipo è difficile trattenerlo ma il giocatore è stato perso all'inizio, nel momento in cui è stato deciso di non puntare su un progetto che poteva durare 5 anni, fatto di idee, virtuoso, calcio di un certo tipo e scelte forti. Quando non sei chiaro in chiave contrattuale, lo perdi. Anche questo Napoli di Calzona che cerca di fare le cose bene, è un modo per rimediare. Il Napoli è dietro l'Atalanta ma il percorso è altalenante oggi ed è stato negativo sin dall'inizio".