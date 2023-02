Adani: "C'è un dato pazzesco sul Napoli di Spalletti, meglio anche di Sarri"

Napoli Calcio - Daniele Adani ha estratto un dato interessante riguardo il Napoli di Spalletti nel corso della Bobo Tv: “Lo sapete che il Napoli che domina il gioco, che ha quasi sempre in mano il pallino, ma che è bravo anche in marcatura, ha 5 calciatori in Serie A che sono i primi per palloni giocati: parliamo di Kim con 2.063 che ne gioca di più in tutto il campionato, Di Lorenzo con 1.991, Lobotka con 1.681, Mario Rui con 1.666 e Anguissa con 1.642. Ai tempi di Sarri che si giocava in una metà campo, erano 3 su 5. Koulibaly, Hamsik, Jorginho e a volte Ghoulam. Ora ha 5 su 5: in casa o fuori casa fa sempre la partita. In Serie A il Napoli li ha tutti lui i giocatori che giocano il pallone".