Adani: "Al Napoli con il Barcellona serve l'impresa, i catalani con Messi partono in vantaggio per 1-0"

Ultime notizie calcio Napoli – Daniele Adani, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Barcellona-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Alle tre italiane servono delle imprese. Il Napoli deve vincere a Barcellona. Ha qualità per vincere ma ha chiuso a 16 punti dal quarto posto e questo non basta. Speriamo che Insigne recuperi. Arriva pronto a questa sfida ma serve l’impresa. Gioca contro il Barcellona che ha il giocatore, Messi, che negli ultimi dodici anni è stato undici volte il numero uno per la somma di gol fatti ed assist forniti. Significa partire di fatto con un vantaggio di 1-0 per i catalani. Il Napoli se sta bene e ci crede con qualità e coraggio può far bene”.