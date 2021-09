Adani: "A Udine la più bella partita del Napoli, squadra perfetta! Anguissa ha preso in mano il centrocampo"

Lele Adani parla di Udinese-Napoli nel corso del Calcio con la F su Twitch:

"Napoli a 12 punti, contro l'Udinese una partita stroardinaria. E' stata la più bella partita del Napoli, è stato un dominio. E' stata quasi un'esibizione. Ragionavamo e l'ho guardata, ma non mi meraviglierei se si parlasse nei commenti di un Napoli perfetto. E' stata una squadra attenta davanti e dietro. Spalletti secondo me sui movimenti e sui tempi è perfetto. Anguissa ha preso totalmente in mano questo centrocampo del Napoli.