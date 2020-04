Accostato al Napoli, Suarez conferma gli interessi di altri club: "Mi cerca la Lazio, ma ci sono anche Atletico e Valencia"

Ultime calciomercato Napoli. Luis Suarez, attaccante di proprietà del Watford ma attualmente in prestito al Real Saragozza, è uno dei profili accostati al Napoli per la prossima stagione. Del suo futuro ha parlato lo stesso giocatore, che su Instagram ha confermato quanto vi abbiamo anticipato nel pomeriggio circa l'interessamente anche di altre squadre:

"Il Watford vuole che torni lì e so che ci sono diverse squadre che hanno chiesto di me. Ma non c'è niente in questo momento. Sono concentrato sul finale di stagione qui al Saragozza e ottenere la promozione. Poi, prenderò una decisione. Se ci dovesse essere una possibilità di trasferimento, so che il Watford chiederà una cifra alta. Al momento l'interesse più forte è quello della Lazio, ma anche di Atletico Madrid e Valencia. Però adesso sogno di raggiungere l'obiettivo della promozione. Arrivare qui mi ha visto migliorare sotto tanti punti di vista. Qui sono cresciuto e vorrei rimanere per come sono stato trattato, ma alla fine si dovrà raggiunto un accordo. Tutto sarà deciso alla fine della stagione. La concorrenza sarà tanta, quindi rimanere qui è quasi impossibile. L'Inter? Mi è sempre piaciuta per i giocatori che hanno avuto. Il mio idolo era Ronaldo, quindi spero che un giorno possa giocare lì. Sarebbe un onore. Nazionale? La Spagna è interessata e hanno parlato con i miei agenti. Non ho ancora chiuso quella porta, ma sto aspettando la chiamata dalla Colombia. Sogno di debuttare con la nazionale e segnare a Barranquilla (lo stadio di casa della nazionale colombiana, ndr). Il mio sogno è giocare con la squadra colombiana, ecco perché mi arrabbio quando non mi chiamano".