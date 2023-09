Accostato al Napoli, Kepa: "Ero vicino al Bayern Monaco, poi la chiamata del Real Madrid"

Ultime notizie UEFA Champions League - Affronterà il Napoli nel Gruppo C, dopo essere accostato in passato proprio ai partenopei: l'ex obiettivo azzurro Kepa ha spiegato la sua scelta di approdare al Real Madrid, col portiere spagnolo che era nella lista anche del Bayern Monaco per sostituire Sommer.

Il portiere del Real Madrid, Kepa, ha dichiarato:

"Thomas Tuchel mi ha chiamato. Stavo per andare a Monaco. Poi, a causa di circostanze come l'infortunio di un collega, si è presentata l'opportunità di giocare per il Real. Alla fine il Real Madrid è il Real Madrid. Quando il Real Madrid ti chiama non ci pensi".