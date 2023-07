Accardi: "Inter favorita per vincere lo Scudetto. Napoli? Sono convinto di una cosa"

Beppe Accardi, agente e intermediario, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com dei temi d'attualità del calciomercato italiano. Queste le sue dichiarazioni sulla corsa Scudetto: "Ad oggi la favorita per lo Scudetto è l'Inter, anche se bisogna stare attenti alla Lazio. I biancocelesti hanno tenuto la sostanza dell'anno scorso e stanno facendo delle operazioni mirate. Ci sono le basi per fare un'annata importante secondo me, seppur senza Milinkovic-Savic".

Accardi è poi stato interpellato anche sulla ricerca del dopo-Kim nella difesa del Napoli: "Sostituire Kim non era facile, come non era facile sostituire Koulibaly, ma sono convinto che gli azzurri abbiano già in mente il centrale da prendere"