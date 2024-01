Accardi: "Il Napoli deve limitare i danni in funzione della prossima stagione. Osimhen? Andrà via"

“Quella di De Rossi alla Roma è stata una scelta più in funzione di evitare i danni che potevano crearsi. Mourinho era amato, per evitare polemiche ed incomprensioni dovevano portare un pezzo di storia”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Accardi.

Da allenatore come lo vede?

“Mi auguro che abbia avuto in questo periodo la possibilità di studiare, capire e crescere. Certo è che alla SPAL non ha iniziato nel migliore dei modi”.

Si aspetta rinforzi dalla Roma?

“È possibile ma non credo che la Roma intervenga in maniera sostanziale. Magari proverà a mettere qualcosa a posto”.

Si aspetta l’uscita di Dybala in estate?

“In estate partirà. Ha fatto vedere quello che vale ma è stato utilizzato col contagocce e la Roma non può permettersi di usarlo così poco”.

E il Napoli?

“Deve costruire per l’anno prossimo, limitare i danni in funzione della prossima stagione”.

Osimhen?

“Andrà via. A fine anno partirà”.