Abodi: "Incontrerò Bove, si potrebbe modificare il protocollo per giocare in Serie A"

Da Sanremo, il Ministro per lo Sport Andrea Abodi ha parlato della situazione del centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove, reduce dal malore del 1° dicembre durante Fiorentina-Inter. A causa dell'impianto del defibrillatore sottocutaneo non potrà più giocare in Serie A mentre potrà scendere in campo in altri campionato come ad esempio la Premier League. Il ministro Abodi ha dichiarato in merito:

"Incontrerò Bove nei prossimi giorni perché voglio capire, da lui e dai medici che lo hanno preso in cura, se ci possano essere soluzioni che consentano anche a chi ha avuto il suo problema di poter tornare a giocare, come avviene in Inghilterra. Avremo modo di parlare con chi dovrà occuparsi di rivedere eventualmente i protocolli medico-sanitari".