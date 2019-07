ABC Sevilla, Sevillano a CN24: "Milik-Betis? Si parlò di prestito mesi fa, dal Napoli non giungono ancora segnali"

Jesus Sevillano, giornalista di ABC Sevilla, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Arkadiusz Milik? Il principale obiettivo del Betis è Borja Iglesias dell’Espanyol: Arkadiusz è stato un desiderio del Betis nei mesi scorsi, venne trovato un accordo di massima con il calciatore sull’ingaggio, ma non quello sul cartellino con il Napoli. Per quanto riguarda Borja Iglesias: l’Espanyol lo valuta ventotto milioni, il prezzo della clausola, ed il Betis per ora non riesce a far abbassare le pretese del club. La valutazione dei due club? Se il Betis ha difficoltà nel pagare 28 milioni per Borja Iglesias, i 40 milioni richiesti dal Napoli sono fuori budget: si parlò di prestito in inverno, ma dal Napoli non giungono ancora segnali in tal senso. Deadline? Sono legate a Borja Iglesias, l’8 agosto terminerà il mercato in Inghilterra e potremo capire di più. Tonelli e Luperto? Interesse da smentire, il Betis passa a quattro in difesa e ci sono già quattro centrali”