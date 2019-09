"A Napoli auto in terza fila e va a prendere un caffè", Mertens racconta: "Gli dissi 'ok' e mi misi a ridere"

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera. Ecco un passaggio esilarante:

Non perde occasione per esaltare la sua napoletanità, come nasce questa empatia?

«Qui è come stare sempre in vacanza, ci sono posti meravigliosi e la gente non ha pregiudizi. Poi certo ci sono i problemi. Ma io non li vedo. Non guardo e quindi per me non esistono. Una volta ho rimproverato un ragazzo che aveva parcheggiato l’auto in terza fila, lui mi fa: vabbe’, ma era solo per andare a prendere un caffè. Cosa gli dici, se non: ok, hai ragione. E risolvi tutto con una risata».