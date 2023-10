Union Berlino-Napoli, Radio Marte anticipa la formazione: Simeone titolare, novità in difesa!

Radio Marte anticipa la probabile formazione del Napoli in campo domani sera contro l'Union Berlino.Â

Giovanni Simeone dovrebbe giocare dal 1' al centro dell'attacco al posto di Raspadori, destinato a essere invece titolare nella sfida di domenica prossima in campionato contro il Milan. Un'altra probabile novitĂ sarĂ anche quella di Ostigard, che dovrebbe prendere il posto di Rrhamani, dal momento che il difensore kosovaro non ha ancora la migliore condizione atletica per giocare tre gare in otto giorni. Verso la conferma anche Mario Rui, anche per le condizioni non eccellenti di Olivera (da verificare oggi e domani), lo stesso Lindstrom dovrebbe avere un buon minutaggio, nella ripresa, dal momento che si gioca contro una squadra che il danese conosce bene, per il suo recente passato nelle fila dell'Eintracht Francoforte.