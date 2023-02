Spezia-Napoli, esordio in Serie A per Wisniewski: dovrà marcare lui Osimhen

Ultime notizie. Città della Spezia, quotidiano locale ligure, anticipa le scelte di Luca Gotti per la partita di oggi contro il Napoli. Questa dunque la probabile formazione dello Spezia oggi:

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Wi?niewski, Nikolaou; Amian, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov.

Secondo quanto riferito, infatti, Shomurodov dovrebbe partire titolare nonostante sia arrivato da appena una settimana e affiancherà Verde in attaco, anche lui titolare nonostgante le voci di una possibile partenza a gennaio. Dalla panchina pronto a subentrare Daniel Maldini a partita in corso.

A centrocampo invece tornerà Reca, che ha smaltito l'influenza, mentre Kelvin Amian prende il posto di Holm che è stato convocato ma è fuori condizione fisica. Spazio dal primo minuto anche al polacco Wisniewski, a cui toccherà l'arduo compito di marcare Osimhen: per lui si tratta dell'esordio in Serie A dopo aver giocato la prima parte di stagione a Venezia, in Serie B.