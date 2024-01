Sky - Torino-Napoli, le ultime di formazione: recuperato Juan Jesus, Raspadori in pole su Simeone

Il collega di Sky Sport Massimo Ugolini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente satellitare in merito alla formazione del Napoli che dovrebbe scendere in campo contro il Torino:

"Recuperato Juan Jesus. Ostigard ha qualche problema intestinale, potrebbe non partire per Torino. Mazzarri ha gli uomini contati in difesa. Ci saranno Rrahmani, Di Lorenzo e Mario Rui, in porta Gollini. Infatti, oltre a Natan, anche Meret è infortunato. A centrocampo, ce la dovrebbe fare Gaetano ma partiranno dall’inizio Cajuste con Lobotka e Zielinski. Poi in avanti Politano ce la fa, e Kvara a sinistra. Raspadori favorito in questo momento su Simeone, con grande possibilità di entrare in corso d’opera. Oggi ha ricevuto i complimenti di Mazzarri. Contro il Torino partita importante, la prima dell’anno, un Napoli alla disperata ricerca di punti e di gol. Ci sono le assenze pesanti di Anguissa e Osimhen, Mazzarri dovrà farne a meno Almeno per tutto il mese di gennaio. Rialzare la testa e conquistare punti per avvicinarsi alla zona Champions".