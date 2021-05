Sky, le ultimissime di formazione: Gattuso punta su Bakayoko e Lozano, Juric sceglie Pandur tra i pali

Napoli - Ultimissime formazioni Sky Napoli-Verona. Vincere per avere la certezza di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, senza bisogno di conoscere i risultati che arriveranno da Bergamo (dove si gioca Atalanta-Milan) e Bologna (i rossoblù di Mihajlovic sfidano la Juve). Il Napoli – quarto in classifica a quota 76 punti, gli stessi del Milan, uno in più rispetto alla Juve) – affronta il Verona al Maradona nell’ultima giornata di Serie A, in diretta dalle ore 20.45 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet).

Ultimissime formazioni Sky, Napoli-Verona

4-2-3-1 il modulo scelto da Gattuso, che schiererà il suo Napoli con Meret in porta, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani e Hysaj a comporre la linea difensiva. A centrocampo con Fabian Ruiz ci sarà Bakayoko, mentre i tre trequartisti che agiranno alle spalle dell’unica punta – che sarà ancora Victor Osimhen – saranno Lozano, Zielinski e Insigne.

Juric schiera Pandur in porta al posto di Silvestri, nella difesa a tre ci saranno – da destra a sinistra - Dawidowicz, Gunter e Dimarco; esterno destro di centrocampo sarà Faraoni, sulla corsia opposta spazio a Lazovic, in mezzo Tameze e Ilic. I due trequartisti saranno Bessa e Zaccagni: a loro il compito di rifornire Kalinic.

Formazioni Napoli-Verona, le probabili scelte

NAPOLI (4-2-3-1), la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

VERONA (3-4-2-1), la probabile formazione: Pandur; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Juric.