Sky - La probabile formazione del Napoli contro il Frosinone: attacco e centrocampo inedito

Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, da Castel Volturno ha annunciato il turnover di Mazzarri in vista della sfida di Coppa Italia col Frosinone:

C’è la necessità di gestire l’organico, e anche un po’ le forze. L’assenza di Elmas è certificata, ha una lesione muscolare e resterà fuori due settimane. E poi Zielinski che si sta ristabilendo, avverte un po’ di fastidio al ginocchio. C’è Osimhen che è uscito malconcio dal campo sabato sera e non dimentichiamo che sabato prossimo ci sarà Roma-Napoli. Poi c’è da gestire Anguissa che ha rimediato una botta al piede che non dà particolari ansie però è meglio non esagerare. Mazzarri farà in maniera massiccia turn over, nove undicesimi rispetto all’ultima. Natan-Ostigard sarà l’inedita coppia di centrali difensiva. Ci sarà un’opportunità per un giovane come Gaetano, ritroverà il campo Demme. E davanti anche senza Osimhne e Kvara, i tre davanti saranno di assoluto livello: Lindstrom, Raspadori, Simeone.