Sconcerti: "Il derby non va preso a modello, l'Inter non ha mostrato segni di crisi"

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, iniziando dal derby perso dall'Inter:

"Hanno fatto vedere sessanta minuti da miglior Inter della stagione: il derby, così come le partite di livello, non va preso a modello. Non ho visto segni di crisi, semmai una gestione un po' approssimativa della gara con tre cambi al settantesimo. Così cambi la squadra e l'equilibrio di una partita che stavi dominando".

Quanto è importante la partita di stasera con la Roma?

"Lo è tanto per la Roma e per Mourinho. A giudicare dalle formazioni, pure per l'Inter: una piazza come Milano fatica a sopportare due sconfitte di fila e un'eliminazione già a febbraio. Bisognerà capire quanto hanno speso nel derby".

La Roma sta deludendo?