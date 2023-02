Sassuolo-Napoli, probabile formazione: turn-over in tutti i reparti, almeno 4 novità!

Oggi si gioca Sassuolo-Napoli, partita di Serie A al Mapei Stadium di Reggio Emilio. L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica anticipa la probabile formazione scelta da Luciano Spalletti, che con ogni probabilità ricorrerà al turn-over per preservare le energie in vista del turno di Champions League.

Probabile formazione Napoli

Ultime notizie. Dunque, stando a quanto riferisce Repubblica, le novità principali nella formazione del Napoli dovrebbero essere quattro: Juan Jesus al posto di Rrahmani, Olivera al posto di Mario Rui, Elmas al posto di Zielinski e Politano al posto di Lozano.

Per il momento Spalletti non ha dato alcun tipo di indicazione e ieri non ha neanche parlato in conferenza stampa alla vigilia del match. In ogni caso, sembra ormai appurato che il Napoli approfitterà del turn-over per far riposare parte della squadra impegnata contro l'Eintracht Francoforte la settimana prossima. Novità in tutti i reparti, con due intoccabili: Osimhen e Kvaratskhelia: "i due big di cui proprio non si può fare a meno, perlomeno all’inizio della partita", scrive Repubblica.