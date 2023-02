Sassuolo-Napoli, probabile formazione: giocano Olivera, Politano, Elmas e Ndombele!

Sassuolo-Napoli si gioca venerdì sera alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola prova ad anticipare la probabile formazione di Luciano Spalletti, che probabilmente tornerà a mischiare le carte in vista dell'impegno infrasettimanale in Champions League.

Formazione Napoli

Probabile formazione Napoli. Il Corriere immagina almeno 3-4 cambi per partita, con Olivera pronto a prendere il posto di Mario Rui sulla sinistra, Politano che dovrebbe tornare titolare in attacco al posto di Lozano e i centrocampisti Elmas e Ndombele che potrebbero giocare dal primo minuto contro il Sassuolo.

Ultime notizie. Si attendono circa 10mila tifosi napoletani in trasferta.