Salernitana-Napoli, le probabili formazioni di Sky: Simeone insidia Raspadori, Inzaghi lancia il 4-2-3-1

Ultime notizie Serie A - È tempo di scelte per Pippo Inzaghi e Rudi Garcia, perché domani si gioca il derby campano Salernitana-Napoli. Ma con quali uomini?

Salernitana-Napoli: le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Sky Sport per Salernitana-Napoli:

"Diversi dubbi per Garcia in vista del derby in trasferta a Salerno. Completamente ristabilito Juan Jesus che punta al rientro e si gioca con Ostigard il ruolo di centrale con Natan squalificato, sulla sinistra favorito Olivera su Mario Rui. A centrocampo si rivede Anguissa, mentre in attacco Raspadori ancora favorito su Simeone. Inzaghi conferma Ochoa in porta, davanti ci sono Tchaouna e Candreva a supporto di Dia".

Probabili formazioni Salernitana-Napoli

QUI SALERNITANA - Inzaghi conferma Ochoa in porta: il messicano vince il ballottaggio con Costil. In difesa torna Fazio al centro con Pirola. Daniliuc e Mazzocchi esterni. Davanti ci sono Tchaouna e Candreva a supporto di Dia. Ecco la probabile:

Probabile formazione Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Maggiore, Bohinen, Coulibaly; Tchaouna, Candreva; Dia. All. F. Inzaghi

QUI NAPOLI - In difesa c'è Natan squalificato: al suo posto Ostigard favorito sul rientrante Juan Jesus. A sinistra Olivera in vantaggio su Mario Rui. A centrocampo si rivede dal 1' Anguissa, con lui i soliti Lobotka e Zielinski. In attacco Politano e Kvara gli esterni, nel ruolo di punta centrale c'è Raspadori ma sono in risalita le quotazioni di Simeone per una maglia da titolare.