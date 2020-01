Il Mattino - Probabili formazioni Napoli-Juventus: Maksimovic recuperato, andrà in panchina. Confermato Demme, Insigne guida l'attacco [GRAFICO]

Ultimissime calcio Napoli- Gattuso carica la squadra dopo la vittoria con la Lazio, l'obiettivo è quello di fermare la capolista. Contro la Juve mancheranno Allan, Koulibaly e Mertens. Come riportato da Il Mattino, Gattuso recupera Maksimovic in difesa, ieri ha svolto quasi l’intero allenamento con il gruppo. Sarà disponibile contro la Juve ma non gioca da due mesi e quindi comincerà in panchina. L’idea di Gattuso è di riconfermare la coppia centrale Manolas-Di Lorenzo con Hysaj e Mario Rui terzini. Servirà un grande Manolas contro Ronaldo, Dybala e Higuain, cresciuto molto nelle ultime partite. Confermato Demme a centrocampo non Lobotka che farà spazio a Fabian e Zielinski. In attacco Callejon, Milik e Insigne che ha voglia di riscattarsi dopo lo scorso anno (1-2), con il rigore tirato sul palo e le lacrime a fine partita.