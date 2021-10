Probabili formazioni Fiorentina-Napoli, le scelte di Italiano e Spalletti: 5 cambi per gli azzurri

Notizie Napoli calcio. Arrivano aggiornamenti sul calcio Napoli in vista della partita di domani contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Perché il Napoli di Spalletti scenderà in campo domenica 3 ottobre alle ore 18:00 all'Artemio Franchi per la settimana giornata di Serie A. Fiorentina-Napoli, andiamo a scoprire le possibili formazioni.

Probabili formazioni Fiorentina-Napoli

Secondo le ultime notizie di Fiorentina-Napoli, ci sono diversi ballottaggi aperti per i due allenatori. Italiano deciderà solo all'ultimo se mandare in campo Torreira o Puglar a centrocampo, mentre in attacco l'ex Callejon in leggero vantaggio su Sottil. In difesa un solo posto tra Igor, Martinez Quarta e Nastasic. Per il Napoli di Spalletti, invece, Lozano favorito su Politano e Rrahmani su Manolas.

Queste le possibili formazioni Fiorentina Napoli:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. A disposizione: Terracciano, Venuti, Terzic, Igor, Martinez Quarta, Pulgar, Amrabat, Benassi, Maleh, Saponara, Sottil, Kokorin.

Indisponibili: Castrovilli. Squalificati: - .

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski, Lozano, Osimhen, Insigne. A disposizione: Meret, Manolas, Malcuit, Ghoulam, Juan Jesus, Zanoli, Demme, Elmas, Ounas, Politano, Petagna, Mertens.

Indisponibili: Lobotka. Squalificati: -.

