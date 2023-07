Padalino a CN24: "Giuntoli poteva evitare certe frasi, Meluso? Ecco perché ADL ha scelto lui"

Notizie Calcio Napoli – Il tecnico Pasquale Padalino è intervenuto ai nostri microfoni nel corso della trasmissione CN24Live:

“11 vittorie in trasferta di fila con la Juve Stabia? Bel traguardo in un periodo dove non eravamo sostenti dai tifosi, che a Castellammare fanno la differenza. Un’annata complessa ma piena di soddisfazioni perché partimmo zoppicando con una squadra incompleta, poi con l’arrivo di diversi giocatori di categoria riuscimmo a completare l’opera riuscendo a fare un bel lavoro tra società, gruppo tecnico, squadra e addetti ai lavori. Esperienza al Lecce con Meluso, secondo posto e poi il tracollo. Cos’è successo? Non me lo spiego nemmeno io, l’avventura iniziò insieme e lo ringraziai per la fiducia che ebbe nei confronti del sottoscritto, avevamo in ballo un progetto di 2 anni ma poi con Liverani raggiunsero la B e io rimasi a casa, sono dinamiche del calcio a volte inspiegabili, a volte si pensa che tra due vecchi compagni queste cose non possano succedere, non che abbia fatto qualcosa di male, ma pensi sempre di avere un'ala protettrice superiore rispetto a chi non conosci però tutto sommato facemmo un ottimo lavoro ed il Lecce anche negli anni a venire ottenne risultati positivi pur passando da periodi difficili.

Oggi nelle mani di Corvino si stanno togliendo belle soddisfazioni. Meluso nuovo ds del Napoli? Non so quale sia l’obiettivo di ADL nell’individuare una figura come la sua, per quel poco che ci ho avuto a che fare mi è parso una persona che difficilmente va allo scontro, l’ho sempre trovato una persona disposta a mediare e trovare la soluzione giusta, sotterrando anche a volte quella che è la sua idea. Penso che il presidente cercasse una figura del genere, nell’ambiente è riconosciuto come un bravo ds e una persona per bene. Bisognerà vedere quanto potrà incidere in una squadra che ha vinto lo scudetto e come si troverà con un personaggio con un carattere spiccato come quello di ADL. Dovrà entrare nelle sue grazie e trovare il modo di migliorare la squadra, continuando a vincere.

Meluso non è un ds da battaglia, lui e Giuntoli sono bravi entrambi ma sono due caratteri diversi. Rispetto a Ciro Polito per esempio, che lavora al Bari ed è alle dipendenze di De Laurentiis, ha un approccio diverso come del resto tutti i direttori sportivi. Lo vedo bene sotto questo aspetto, non ha bisogno di entrare a gamba tesa e può essere il collante tra società e staff tecnico, ha le giuste conoscenze. Kim? Non è facile da sostituire, però anche quando venne venduto Koulibaly c’era preoccupazione, il coreano si è rivelato una felice sorpresa con ottimi risultati. Io presumo che il colpo in canna ce l’abbiano ma ci sono calciatori che ahimè, se vuoi mantenere un certo equilibrio, non puoi fare a meno di cedere. Immagino che abbiano già trovato il sostituto.

Mio gol contro il Napoli? Io indossavo la maglia del Foggia (ride, ndr.), mi avessero portato in azzurro avrei fatto l’inverso. Quelli erano anni con grandi campioni come Ferrara, Careca, Nando De Napoli. Fu l’unico gol che feci al Foggia, in porta c’era Giovanni Galli con cui ebbi anche rapporti lavorativi in futuro. I giocatori più forti con cui ho giocato? Nominarne qualcuno significherebbe fare un dispetto a tanti altri, alla Fiorentina mi verrebbe da dire: Batistuta, Rui Costa, Edmundo. All’Inter poi Ronaldo, Recoba e Vieri. Chi è più forte tra Batistuta o Vieri? Stiamo parlando di due top attaccanti, l’argentino ha vinto meno di quello che avrebbe potuto, è rimasto sempre a Firenze che seppur un’ottima piazza non ti garantiva le possibilità di Milan, Inter e Juve, dove Vieri ha vinto campionati e raggiunto grandi risultati. Batistuta infatti, non appena andò alla Roma di Capello vinse subito il campionato e fece anche capocannoniere. Se scarti uno e prendi l’altro non sbagli.

Juve? L’ho sfiorata, andando li avrei dovuto scegliere un percorso più lento perché c’erano giocatori più affermati, non avrei anticipato i tempi come ho fatto giocando da titolare in altri club come la Fiorentina. Scelsi la titolarità a discapito di dovermi giocare il posto stando in panchina o forse in tribuna, è stata una scelta che mi è costata perché non andarci ha forse segnato in negativo la mia carriera, ma tutto sommato sono soddisfatto. Giuntoli con le sue dichiarazioni sulla juventinità non è stato il massimo dell’eleganza, avrebbe anche potuto evitare. Lui è stato otto anni a Napoli e quella non è stata un’espressione felice, immagino che lavorare a Napoli tutti questi anni e pensare che quando vinci i campionati fai un torto alla tua squadra del cuore lo abbia fatto un po’ soffrire. Detto questo ritengo sia un ottimo professionista e che a Napoli abbia dato il massimo, avrei solo evitato quella dichiarazione ma a volte qualche errore si può commettere”.