Napoli-Monza, le ultime di formazione di Sky: Mazzarri conferma il 4-3-3, Lobotka verso il recupero

La 18ª giornata di Serie A, che andrà a chiudere il 2023 di tutti i fantallenatori. Turno di campionato che si aprirà venerdì 29 dicembre alle 18:30 con Fiorentina-Torino e Napoli-Monza.

Gli azzurri vengono da un periodo molto complicato dopo aver subito 3 sconfitte negli ultimi 5 match, escludendo anche la clamorosa eliminazione in Coppa Italia dopo il sonoro 0-4 inflitto dal Frosinone al Maradona. Anche i biancorossi arrivano da un periodo non particolarmente felice, che li ha visti vincere solo contro il Genoa negli ultimi 6 impegni in campionato.

Le due squadre vorranno dunque cercare di tornare alla vittoria: per questo diventa interessante capire le probabili scelte nelle formazioni pensate dagli allenatori di Napoli e Monza.

La probabile formazione del Napoli

Se non si può usare il termine emergenza per descrivere la situazione del Napoli, allora poco ci manca. Questo perché, ai giocatori già infortunati, si sono aggiunti gli squalificati Politano e Osimhen, entrambi espulsi nella partita persa dagli azzurri la scorsa giornata contro la Roma. Considerate poi le condizioni non al meglio di Lindstrom e la partenza di Elmas, le scelte in attacco sono molto limitate per Mazzarri. Formazione che dunque viene da sé: ancora 4-3-3 con Meret in porta, a meno di stravolgimenti dell’ultimo minuto. Difesa formata da capitan Di Lorenzo e Mario Rui terzini e Rrahmani con Juan Jesus al centro della retroguardia, complice l’assenza di Natan.

A centrocampo Lobotka ha recuperato totalmente dal problema subìto settimana scorsa e alla vigilia si è allenato totalmente con il resto del gruppo. Lo slovacco agirà quindi come sempre nel ruolo di regista, completando il reparto formato da Anguissa e Zielinski. Il tridente d’attacco dovrebbe essere tutto inedito: Simeone punta, accompagnato da Kvaratskhelia e Zerbin (più di Lindstrom non al meglio) esterni.

La probabile formazione del Monza

Qualche problema in meno invece per Palladino, che non avrà a disposizione i soliti Gomez e Caprari oltre allo squalificato Pablo Marì. ll modulo dovrebbe essere ancora il 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali e Izzo, Caldirola e D’Ambrosio a completare il pacchetto difensivo. Sulla mediana, oltre a Gagliardini, potrebbe trovare spazio dal primo minuto l’ex-Lazio ed Empoli Akpa Akpro. Corsie laterali occupate invece da Ciurria a destra e Kyriakopoulos a sinistra, con Pedro Pereira in agguato dalla panchina. In avanti, la punta Dany Mota sarà supportata dalla coppia di italiani formata da Pessina e Colpani.

Le probabili formazioni di Napoli-Monza

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Akpa Akrpo, Gagliardini, Kyriakopoulos; Pessina, Colpani; Mota Carvalho. All. Palladino

Lo riporta il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio.