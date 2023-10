Napoli Milan, ultimissime formazioni Sky: scelte a sorpresa di Garcia e Pioli

Notizie calcio. Questa sera il posticipo Napoli Milan con quelle che possono essere le ultime formazioni da Sky Sport.

Napoli Milan ultime di formazione Sky

Garcia sembra orientato a confermare la squadra che ha vinto a Berlino in Champions. Cajuste titolare con Anguissa che non ha i 90' nelle gambe e va in panchina. Raspadori preferito a Simeone, in difesa Mario Rui avanti ad Oliveira.

Pioli inserisce Kalulu per lo squalificato Thiaw. A centrocampo provato Musah al posto di Loftus-Cheek (indisponibile come Sportiello, Chukwueze e Bennacer).

Probabili Formazioni Napoli Milan