Napoli-Lecce, ultime di formazione Sky: Osimhen verso la panchina, scelto il sostituto

Notizie calcio Napoli. Domani alle ore 18:00 il Napoli giocherà l’ultima partita di campionato contro il Lecce. Alla squadra di Calzona servono i tre punti per sperare ancora in una difficile qualificazione in Conference League.

Napoli-Lecce, probabili formazioni

Sarà anche la partita dei saluti per Zielinski e Osimhen (probabile anche per altri azzurri), che però non partiranno titolari. Le probabili formazioni riportate da Sky Sport: