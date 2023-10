Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni: torna Osimhen dal 1', possibili altri due cambi. Italiano rilancia Nzola in attacco

Sfida d'alta quota allo stadio Diego Armando Maradona dove i padroni di casa del Napoli affrontano la Fiorentina, entrambe al terzo posto in classifica, dopo le gare d'Europa giocate in settimana. Queste le probabili formazioni di CalcioNapoli24:

Rudi Garcia

Napoli Fiorentina probabili formazioni

QUI NAPOLI - Rudi Garcia può sorridere per il recupero di Amir Rrahmani che, però, dovrebbe partire dalla panchina in vista dei prossimi match, lasciando ancora titolare la coppia Ostigard-Natan davanti a Meret. Mario Rui partà dal 1' a sinistra, con il capitano Di Lorenzo a destra. A centrocampo potrebbe tirare il fiato Anguissa con Cajuste in rampa di lancio accanto a Lobotka e Zielinski. In attacco si rivede Osimhen, con lui anche Politano e il confermatissimo Kvaratskhelia.

NAPOLI - Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui, Cajuste, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

QUI FIORENTINA - Italiano dovrebbe rilanciare Nzola, a riposo in Conference, mentre in difesa è rientrato il problema per Biraghi che dovrebbe, comunque, partire dalla panchina con Parisi in campo. Davanti a Terracciano anche Kayode, Milenkovic e Quarta. Arthur in mediana con Duncan, Brekalo alle spalle di Nzola, con Bonaventura e Gonzalez.

FIORENTINA - Terracciano, Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi, Arthur, Duncan, Gonzalez, Bonaventura, Brekalo, Nzola. All. Italiano

