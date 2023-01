Inter-Napoli, Sky anticipa le formazioni: Juan Jesus in vantaggio su Rrahmani!

Ultime notizie. Inter-Napoli si avvicina, la partita di Serie A che potrebbe decidere le sorti del campionato si gioca mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 20:45. Oggi Sky Sport anticipa le scelte dei due allenatori Luciano Spalletti e Simone Inzaghi.

Formazione Inter

Anticipazioni Sky sulla formazione dell'Inter, con due questioni aperte. La prima: chi gioca in attacco al fianco di Lukaku? "Dzeko sembra essere l’indiziato numero 1. Lautaro Martinez infatti potrebbe inizialmente riposare". La seconda questione riguarda il centrocampo: "Brozovic non ancora perfettamente al 100%", in alternativa potrebbe "stringere i denti Mkhitaryan". In difesa gioca Acerbi, con Dumfries e Dimarco sulle fasce.

Formazione Napoli

Ecco invece le anticipazioni di Sky Sport sulla formazione del Napoli, con Spalletti che schiera un trio d'attacco composto da Osimhen, Kvaratskhelia e Politano. A centrocampo Lobotka. Dubbio in difesa per chi affiancherà Kim: "Al momento Juan Jesus pare in leggero vantaggio su Rrahmani".