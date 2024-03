Inter-Napoli, le probabili formazioni Sky: Simeone se Osimhen non ce la fa, occhio a Zielinski! Turnover per Inzaghi

Ultime notizie Serie A - Dopo le delusioni in Champions League, si affrontano Inter e Napoli, domenica ore 20:45 a San Siro. Ma con quali uomini? Nelle ultime ore, a tenere banco è l'infortunio muscolare di Victor Osimhen: affaticamento muscolare che non l'ha fatto allenare in gruppo, quest'oggi a Castel Volturno. Solo lavoro personalizzato in campo, per il nigeriano che punta a tornare domani a disposizione di Calzona. Ma se non dovesse farcela? Su chi punterà il tecnico dei partenopei?

Inter-Napoli: probabili formazioni Inzaghi vs Calzona

Da Sky Sport arrivano le probabili formazioni di Inter-Napoli, con le ultime notizie sulle possibili scelte di Inzaghi e Calzona:

INTER - Il ko in Champions potrebbe portare a qualche cambio, vista anche la stanchezza. Bisseck non sarebbe una sorpresa là dietro, in mezzo si candida Frattesi mentre in attacco Sanchez non è detto che parta al 100% dalla panchina. Può spuntarla Dumfries su Darmian.

NAPOLI - Calzona ha il problema Osimhen. L'attaccante è a rischio dopo aver accusato un affaticamento muscolare. In mediana Traorè si gioca una maglia con Zielinski. Davanti più Simeone di Raspadori come eventuale vice Osimhen.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Squalificati: nessuno Indisponibili: Cuadrado, Sensi, Arnautovic

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.