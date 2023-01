Il sottosegretario all'Interno Molteni sugli scontri in Autogrill: "Quello che è successo è di una gravità allucinante"

Quanto successo oggi sulla A1 «è di una gravità allucinante. Scene da Far West. I responsabili saranno sanzionati. E valuteremo come Governo se sarà necessario un ulteriore giro di vite, dopo quello contenuto nel decreto sicurezza dell'agosto 2019, per isolare i violenti e tutelare i veri tifosi».

Lo ha detto all'Ansa il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni. Già nel secondo decreto sicurezza, ricorda Molteni,

«Noi avevamo inserito norme per inasprire le sanzioni per chi si macchia di condotte violente nelle manifestazioni sportive. Da un paio di anni non si verificavano episodi gravi ed ora valuteremo se sarà necessario un inasprimento delle misure per distinguere il vero tifoso dal violento. Di certo - sottolinea - non possiamo accettare che si verifichino fatti come quello di oggi e ringrazio le forze di polizia per aver contenuto i danni, che potevano esser ben peggiori. Non è poi accettabile che ogni fine settimana migliaia di poliziotti debbano monitorare manifestazioni sportive invece di presidiare il territorio».