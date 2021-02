Genoa-Napoli, le probabili formazioni: Gattuso torna al 4-3-3 e rilancia Petagna, Ballardini si affida al tandem

Ballardini ripropone Radovanovic arretrato nel ruolo di centrale di difesa, a cui si affiancano altri due giocatori di esperienza come Masiello e Criscito. Recuperati anche Zapata e Pellegrini, che però non saranno ancora rischiati dal primo minuto. A centrocampo sicuro titolare Strootman e in avanti spazio alla coppia Destro-Shomurodov.

Gattuso deve rinunciare a Kalidou Koulibaly risultato in giornata positivo al Covid-19, al suo posto Maksimovic. L'allenatore dovrebbe tornare al più collaudato 4-3-3, con Elmas e Zielinski ai lati di Bakayoko per Demme non al meglio. Recuperato Fabian Ruiz tornato ma non convocato per la trasferta in Liguria. In attacco Lozano e Politano in pole a sostegno di Petagna.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 55 Masiello, 21 Radovanovic, 4 Criscito; 77 Zappacosta, 16 Zajc, 47 Badelj, 20 Strootman, 99 Czyborra; 23 Destro, 9 Shomurodov. Allenatore: Davide Ballardini

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 23 Hysaj, 44 Manolas, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui; 7 Elmas, 5 Bakayoko, 20 Zelinski; 21 Politano, 37 Petagna, 11 Lozano. Allenatore: Rino Gattuso