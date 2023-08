Frosinone-Napoli, probabile formazione: Garcia lancia Elmas, Olivera e Politano titolari!

Domani alle ore 18:30 il Napoli scende in campo contro il Frosinone nella prima partita del campionato di Serie A 2023-2024. Oggi Il Mattino in edicola prova ad anticipare la probabile formazione scelta dal tecnico Rudi Garcia, alla sua prima partita ufficiale sulla panchina azzurra.

Ultime notizie. Innanzitutto andrà risolto il problema di Anguissa, che è rientrato in gruppo ma non è detto che giochi subito titolare a Frosinone. Secondo Il Mattino, ecco le probabili scelte di Garcia: Meret tra i pali, difesa con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Rrahmani e Juan Jesus coppia centrale; a centrocampo Lobotka con Elmas e Zielinski; in attacco c'è Politano, Kvaratskhelia e Victor Osimhen.