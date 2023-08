Napoli - Probabili formazioni Sky Napoli Sassuolo. Ci sono aggiornamenti sulle scelte di Rudi Garcia che sta cercando di capire che formazione schierare in campo al Maradona. Kvaratskhelia è pronto a riprendere posto nel tridente dei Campioni d'Italia. Osimhen è confermatissimo mentre per la terza maglia è lotta aperta tra Raspadori e Politano con il primo in leggero vantaggio. In mezzo al campo torna Anguissa con Cajuste dalla panchina. Lo riporta la redazione di Sky Sport.