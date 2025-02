Formazioni Napoli-Udinese, le ultimissime da Sky: out Spinazzola, scelto il sostituto! Novità su Buongiorno

Ultime notizie Serie A - Stasera, alle ore 20.45 allo stadio Maradona, va in scena Napoli-Udinese. Conte potrebbe fare un cambio in difesa e ha scelto di non rischiare Buongiorno. Mentre Runjaic torna al 3-5-2, ritrova Kallstrom dalla squalifica e cambia ancora in attacco. Ormai mancano poche ore ed è il momento di scelte definitive per quel che riguarda le formazioni e chi schierare dal 1'.

Probabili formazioni Napoli Udinese

Andiamo a scoprire allora le ultimissime notizie e le probabili formazioni di Napoli-Udinese che Sky Sport lancia come ultim'ora:

NAPOLI - Quasi solo conferme per Conte rispetto all'ultimo undici: tridente con Lukaku affiancato da Politano e Neres. A disposizione e convocabile Okafor, ultimo arrivo dal mercato che potrebbe trovare spazio a gara in corso. Non si cambia a centrocampo mentre in difesa c'è Mazzocchi, unico cambio dell'11 scelto. Buongiorno è recuperato ma partirà ancora dalla panchina: titolare Juan Jesus accanto a Rrahmani. UDINESE - I bianconeri dovrebbero tornare al 3-5-2, modulo che registra la presenza della coppia Lucca-Thauvin. Panchina per Sanchez. Importante il ritorno dalla squalifica di Karlstrom, che completa il centrocampo con Lovric e Payero. Qualche dubbio sulla fascia destra, incertezza legata al recupero di Ehizibue. Il sostituto naturale è Modesto.

Napoli-Udinese: probabili formazioni

Napoli-Udinese: le formazioni da Sky

Ecco quindi le probabili formazioni da Sky Sport di Napoli-Udinese: